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Роб Пелинка о Далтоне Кнехте: «Мы не ожидали, что он окажется доступен. Были уверены, что он игрок Топ-10»

«Лейкерс» выбрали форварда Далтона Кнехта (196 см, 97 кг, 23 года) под 17-м номером. Кнехт набирал 21,7 очка, 4,9 подбора, 1,8 передачи при 2,6 трехочковых в среднем за матч в сезоне-2023/24 в Теннеси.

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