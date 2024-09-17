БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Сеймены – пехота Крымского ханства

Сеймены – пехота Крымского ханства

Судя по своеобразным шапкам, огонь со стен ведут артиллеристы. Обычно войско Крымского ханства представляют как орду конников с вооружением степного образца: лук со стрелами и сабля.

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