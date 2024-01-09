Американские компании не спешат раскрывать информацию о собственности в соответствии с новым правилом Минфина

Министр финансов США Джанет Йеллен в понедельник объявила, что всего через неделю после вступления в силу нового важного требования к отчетности более 100 000 малых предприятий уже зарегистрировались в базе данных министерства о бенефициарных собственниках, хотя первоначальные цифры отстают от прогнозов.