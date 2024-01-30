БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«И стали последние первыми»: как Москва впервые попыталась подчинить Казань

«И стали последние первыми»: как Москва впервые попыталась подчинить Казань

Пленение Василия II в битве под Суздалем. Миниатюра из Лицевого свода В массовом сознании 1467 год на русско-казанском таймлайне остался без красного флажка: никого не завоевали, громких сражений, штурмов или осад не случилось.

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