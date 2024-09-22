«Стреляли в воздух, угрожали»: дружинники жестко разогнали тусовку в Екатеринбурге. Видео

В Екатеринбурге представители Добровольной народной дружины (ДНД) во время рейв-вечеринки в заброшенном здании, где проходил концерт исполнителя Rebal, проявили агрессивное поведение, стреляя в воздух и угрожая участникам.
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