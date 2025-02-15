Калужане не смогут летать в Стамбул по воскресеньям

В аэропорту «Калуга» с 23 февраля по 16 марта отменяются воскресные рейсы в Петербург и Стамбул от авиакомпании Red Wings В аэропорту «Калуга» с 23 февраля по 16 марта отменяются воскресные рейсы в Петербург и Стамбул от авиакомпании Red Wings.
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