За последние сутки 16 жителей Кузбасса стали жертвами мошенников

Сумма ущерба почти 8 миллионов рублей. Врачу из Промышленновского округа позвонил неизвестный под видом руководства больниц, сказал: жди звонка от полиции, мол, кто-то на его имя взял кредиты в разных банках, и нужно срочно перевести деньги на безопасный счёт.