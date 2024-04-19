Кадыров требует уволить полицейских, задержавших главу МЧС Чечни в Дагестане

Меликов: нужно избегать провокаций после задержания главы МЧС Чечни ЦакаеваАлихан ЦакаевЕлена Афонина/ТАСС Рамзан Кадыров назвал «постыдной провокацией» жесткое задержание главы МЧС Чечни Алихана Цакаева на КПП в Дагестане.
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