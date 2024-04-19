Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Кадыров требует уволить полицейских, задержавших главу МЧС Чечни в Дагестане

Кадыров требует уволить полицейских, задержавших главу МЧС Чечни в Дагестане

Меликов: нужно избегать провокаций после задержания главы МЧС Чечни ЦакаеваАлихан ЦакаевЕлена Афонина/ТАСС Рамзан Кадыров назвал «постыдной провокацией» жесткое задержание главы МЧС Чечни Алихана Цакаева на КПП в Дагестане.

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Комментарии
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Леонид
Если виновен - пусть отвечает. В буйный глава всегда по понятиям будет решать вопросы, а не в соответствии с процессуальными положениями? А Песок как обычно голову в песок?
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7 час.
Сергей Мингазов
Валить нужно было на посту!
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4 час.
ГМ
Георгий Михалев
Кадыровским алкашам можно делать что хочешь, крыша не течет.
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3 час.

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