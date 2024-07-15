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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Кырымда лагерьдә агуланган 26 баланы хастаханәгә салганнар

Евпаториядәге «Каламитский бриз» балалар сәламәтләндерү лагерендә массакүләм агулану очрагы булган. Кырым Республикасы һәм Севастополь буенча Роспотребнадзор идарәсе мәгълүматлары буенча, кискен эчәк инфекциясе йоктырган 26 баланы хастаханәгә салганнар.

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