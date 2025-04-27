Ортодонт развеяла распространенные мифы о ношении брекетов

Современные ортодонтические технологии позволяют сделать лечение комфортным и эффективным. Врач стоматолог-ортодонт, клинический директор компании REVIXAN Ирина Фомина развеяла распространенные мифы о ношении брекетов в беседе с «Известиями» 27 апреля.
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