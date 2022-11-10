Авиационную технику ЮВО в Волгоградской области готовят к зимнему режиму эксплуатации

При этом мероприятия по переводу техники на зимний режим эксплуатации совмещены с интенсивной боевой учебой – плановые полеты самолетов выполняются несколько раз в неделю в дневное и ночное время в различных метеоусловиях.
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