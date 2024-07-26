ТАСС: врачи заявили, что умеренный стресс замедляет процессы старения человека

Современный ритм жизни оказывает положительное влияние на замедление процесса старения среди россиян, а умеренный стресс может способствовать этому явлению, информирует главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева в разговоре с ТАСС.
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