В новую Госдуму прошли представители восьми партий AlexCoderВ новую Госдуму прошли представители восьми партий AlexCoder Стали известны итоговые результаты выборов ЦИК обработал 100% протоколов голосования по выборам в Госдуму восьмого созыва.
В новую Госдуму прошли представители восьми партий AlexCoderВ новую Госдуму прошли представители восьми партий AlexCoder Стали известны итоговые результаты выборов ЦИК обработал 100% протоколов голосования по выборам в Госдуму восьмого созыва.
Свежие комментарии