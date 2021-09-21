Newzfeed

461 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nikolai Baranixin
    Ошибка? Ошибка -это написать "корову" с мягким знаком. А вот это именуется -государственная измена.“Вытеснят нас”: Р...
  • Виктор Грибинюков
    Ну не знаю, по штуке баксов? А главное в чей карман???Марков объяснил, ...
  • Виктор Шиховцев
    Решил тоже спрятаться и пересидеть, как Путин.Дмитрий Медведев ...

В новую Госдуму прошли представители восьми партий

В новую Госдуму прошли представители восьми партий

В новую Госдуму прошли представители восьми партий AlexCoderВ новую Госдуму прошли представители восьми партий AlexCoder Стали известны итоговые результаты выборов ЦИК обработал 100% протоколов голосования по выборам в Госдуму восьмого созыва.

Вернуться к статье
1
Обсудить
Виктор Шиховцев
Ну, без Вассермана нам никак...

Картина дня

наверх