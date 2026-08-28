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Голос поколений: история барнаульского этнографа, которая учит пению с малых лет

Голос поколений: история барнаульского этнографа, которая учит пению с малых лет

Может ли пение стать универсальным языком, понятным даже тем, кто только учится сидеть, или тем, кому сложно говорить? Барнаульский этнограф и фольклорист Альбина Богочанова уверена, что да.

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