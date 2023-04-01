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Число магазинов электронных сигарет и вейпов в России за год выросло на 32%

Число магазинов электронных сигарет и вейпов в России за год выросло на 32%

Количество розничных торговых точек, занимающихся продажей табачных изделий и электронных систем доставки никотина — электронных сигарет и вейпов, увеличилось за год в России на треть, сообщает РБК со ссылкой данные картографического сервиса 2ГИС.

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