Число магазинов электронных сигарет и вейпов в России за год выросло на 32%

Количество розничных торговых точек, занимающихся продажей табачных изделий и электронных систем доставки никотина — электронных сигарет и вейпов, увеличилось за год в России на треть, сообщает РБК со ссылкой данные картографического сервиса 2ГИС.
Количество розничных торговых точек, занимающихся продажей табачных изделий и электронных систем доставки никотина — электронных сигарет и вейпов, увеличилось за год в России на треть, сообщает РБК со ссылкой данные картографического сервиса 2ГИС.
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