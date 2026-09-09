Hello Games выпустила крупное обновление 7.0 «Cosmos» для No Man's Sky

Главным новшеством стала полноценная переработка космического пространства. После прибытия в новую систему игроки получают специальную карту с отмеченными точками интереса: поясом астероидов, ледяными полями, заброшенными космическими «тушами» (огромными Hulks), обломками кораблей, населенными и зараженными аванпостами, а также иными объектами для исследования.