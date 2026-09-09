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Регионы России

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Hello Games выпустила крупное обновление 7.0 «Cosmos» для No Man's Sky

Hello Games выпустила крупное обновление 7.0 «Cosmos» для No Man's Sky

Главным новшеством стала полноценная переработка космического пространства. После прибытия в новую систему игроки получают специальную карту с отмеченными точками интереса: поясом астероидов, ледяными полями, заброшенными космическими «тушами» (огромными Hulks), обломками кораблей, населенными и зараженными аванпостами, а также иными объектами для исследования.

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