Анатомия FPV-дрона: разбираем каждый узел и его роль в полете

Когда впервые видишь FPV-дрон вблизи, кажется, что перед тобой просто набор проводов, плат и карбоновых пластин, собранных воедино.
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