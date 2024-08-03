Сенатор Савельев прописан в квартире на Пречистенской набережной у своих детей

Сенатор Дмитрий Савельев, арестованный по обвинению в организации убийства, официально прописан в Москве в доме монолитного комплекса элитного класса на Пречистенской набережной в шестикомнатной квартире площадью 247 кв.
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