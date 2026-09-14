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Тульские новости

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Уровень безработицы в Тульской области во втором квартале 2026 года составил 1,2%

Уровень безработицы в Тульской области во втором квартале 2026 года составил 1,2%

Уровень безработицы в Тульской области снизился на 0,5% по сравнению с прошлым годом, среднее время поиска работы в регионе составляет 3,8 месяца.

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