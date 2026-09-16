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Мировое обозрение

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Вице-министр Туткышбаев: Казахстан не обсуждает выход из ОПЕК+

Вице-министр Туткышбаев: Казахстан не обсуждает выход из ОПЕК+

Казахстан остается в составе соглашения ОПЕК+ и не рассматривает вариантов выхода из него. Об этом на полях промышленно-энергетического форума TNF-2026 заявил вице-министр энергетики республики Кайырхан Туткышбаев.

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