Вице-министр Туткышбаев: Казахстан не обсуждает выход из ОПЕК+

Казахстан остается в составе соглашения ОПЕК+ и не рассматривает вариантов выхода из него. Об этом на полях промышленно-энергетического форума TNF-2026 заявил вице-министр энергетики республики Кайырхан Туткышбаев.
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