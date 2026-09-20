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Рязанские новости

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Лидируют кандидаты «Единой России» в округах 157 и 158

Лидируют кандидаты «Единой России» в округах 157 и 158

После обработки 70,94% всех протоколов УИК по одномандатному округу номер 157 и 69,63% всех протоколов УИК по одномандатному округу 158 лидируют кандидаты от «Единой России».

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