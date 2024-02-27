Премьер-министр Франции Габриэль Атталь согласился с высказыванием президента страны Эммануэля Макрона о том, что страны Запада могут отправить на Украину свои войска.
Атталь: Франция не сможет смириться с тем, что Россия победит в конфликте
Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
"Франция не сможет "смириться с перспективой того, что в какой-то момент Россия может победить". Понимаю, сочувствую, особо непримиримым предлагаю повторить "подвиг Гитлера" в бункере - мля, мы так расстроимся... стопудово выскажем глыбокое сочувствие такой утрате...
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22 час.
анатолий андреев
А куда этот пидо-рас лезет!??
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19 час.
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