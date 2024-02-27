Атталь: Франция не сможет смириться с тем, что Россия победит в конфликте

ЛЛ

Леонид Ла Рошель

"Франция не сможет "смириться с перспективой того, что в какой-то момент Россия может победить". Понимаю, сочувствую, особо непримиримым предлагаю повторить "подвиг Гитлера" в бункере - мля, мы так расстроимся... стопудово выскажем глыбокое сочувствие такой утрате...