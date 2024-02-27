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Атталь: Франция не сможет смириться с тем, что Россия победит в конфликте

Атталь: Франция не сможет смириться с тем, что Россия победит в конфликте

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь согласился с высказыванием президента страны Эммануэля Макрона о том, что страны Запада могут отправить на Украину свои войска.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
&quot;Франция не сможет &quot;смириться с перспективой того, что в какой-то момент Россия может победить&quot;. Понимаю, сочувствую, особо  непримиримым предлагаю повторить &quot;подвиг Гитлера&quot; в бункере - мля, мы так расстроимся... стопудово выскажем глыбокое сочувствие такой утрате...
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22 час.
анатолий андреев
А куда этот пидо-рас лезет!??
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19 час.

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