New York Mayor Mamdani meets with Trump at Gracie Mansion

New York City Mayor Zohran Mamdani met Monday with President Donald Trump as Trump visited the city for the United Nations General Assembly.
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