На Алтае упрямой женщине придется и большой штраф оплатить, и 100 часов отработать

Жительницу наказали за управление автомобилем без прав, но она отказалась исполнять решение суда В Алтайском крае нарушительнице ПДД придется выплатить назначенный штраф и приступить к обязательным работам, назначенным ранее судом, сообщает региональная ФССП.
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