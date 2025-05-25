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Красный Север

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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

CNN: среди студентов Гарварда царит паника из-за решений администрации Трампа

CNN: среди студентов Гарварда царит паника из-за решений администрации Трампа

Студенты-иностранцы Гарварда паникуют из-за политики администрации Дональда Трампа, пишет CNN. Несмотря на временное блокирование судебного запрета на обучение зарубежных студентов в американском учебном заведении, иностранные учащиеся переживают, что вскоре могут потерять возможность продолжить образование и остаться в стране легально.

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