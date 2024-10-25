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Петербургский дневник

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Петербург Достоевского: жителям и гостям города рассказали, где можно найти дома героев «Преступления и наказания»

Петербург Достоевского: жителям и гостям города рассказали, где можно найти дома героев «Преступления и наказания»

И сколько стоило бы жильё Петербург Достоевского привлекал внимание не только любителей русской классики, но и любопытных туристов: по местам знаковых произведений водят экскурсии, некоторым героям возводят памятники.

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