Петербург Достоевского: жителям и гостям города рассказали, где можно найти дома героев «Преступления и наказания»

И сколько стоило бы жильё Петербург Достоевского привлекал внимание не только любителей русской классики, но и любопытных туристов: по местам знаковых произведений водят экскурсии, некоторым героям возводят памятники.
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