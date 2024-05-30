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Единая лига ВТБ. Серия за 3-е место. «Локомотив-Кубань» примет «Зенит»

Краснодарский «Локомотив-Кубань» на домашней арене примет «Зенит» из Санкт-Петербурга. Единая лига ВТБ Плей-офф За 3-е место (до трех побед) Третий матч Локомотив-Кубань – Зенит Дата проведения 30 мая, 19.

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