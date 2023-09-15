Полицейские в Республике Башкортостан раскрыли кражу коня

В ОМВД России по Белорецкому району обратился 57-летний житель села Шигаево с заявлением о том, что неизвестный похитил его коня белой масти стоимостью 100 тысяч рублей.
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