«РГ»: Зеленский взял паузу в борьбе с Фёдоровым. Впереди новая схватка

«Человек Миндича» вместо «стюардессы Ермака»: кому в Украине выгодны перестановки.Новый премьер-министр Украины и обновлённый состав Кабмина, по мнению местных экспертов, не принесли стране ни экономического рывка, ни политического обновления.
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