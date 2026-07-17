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Царьград

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«РГ»: Зеленский взял паузу в борьбе с Фёдоровым. Впереди новая схватка

«РГ»: Зеленский взял паузу в борьбе с Фёдоровым. Впереди новая схватка

«Человек Миндича» вместо «стюардессы Ермака»: кому в Украине выгодны перестановки.Новый премьер-министр Украины и обновлённый состав Кабмина, по мнению местных экспертов, не принесли стране ни экономического рывка, ни политического обновления.

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