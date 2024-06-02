Мангольд: почему адепты здорового питания предпочитают листовую свеклу

В его состав входят витамины А, В1, В2, РР, С, Е, К, бета-каротин, железо, калий, кальций, магний, фосфор, натрий, медь, марганец, цинк, селен, йод, а также клетчатка, углеводы, моно- и дисахариды, жирные кислоты Омега-3 и Омега-6! Мангольд улучшает работу сердца, укрепляет сосуды, нормализует артериальное давление, помогает при сахарном диабете, анемии, заболеваниях печени и поджелудочной железы, улучшает зрение, снимает воспаления, обладает антиоксидантными свойствами, замедляет старение организма, улучшает состояние кожи, волос и ногтей, повышает иммунитет, улучшает пищеварение, очищает организм от шлаков и токсинов, ускоряет обмен веществ, предотвращает развитие онкологических заболеваний, улучшает память, концентрацию внимания и настроение.