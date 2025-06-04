Мишин: регулярное обновление защитит смарт-ключ автомобиля от взлома

Специалист также порекомендовал использовать противоугонный чехол Противоугонный чехол для смарт-ключа, блокиратор руля, противоугонная система, а также регулярное обновление и «перепрошивка» программного обеспечения помогут защитить смарт-ключ машины и предотвратить угон, заявил РИА Новости эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет» Игорь Мишин.