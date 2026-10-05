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Пункт-А

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Астраханского перевозчика наказали на 100 тысяч рублей за нелицензионный автобус

Астраханского перевозчика наказали на 100 тысяч рублей за нелицензионный автобус

Хотя все нарушения и устранили до судебного решения. В Трусовском районном суде г. Астрахани рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность по перевозкам пассажиров автобусами.

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