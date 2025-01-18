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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тюкавин прибыл на сбор «Динамо» в Катар после болезни: «Самочувствие и настроение хорошее. Ожидаем возвращение в общую группу»

Ранее сообщалось, что 22-летний форвард пропускает начало первого сбора из-за болезни. «Тюкавин прибыл на сбор в Катар и начал заниматься по индивидуальной программе.

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