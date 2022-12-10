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Экс-депутат Рады Кива высказал уверенность в том, что Зеленский повторит судьбу Саакашвили и скоро тоже окажется в тюрьме

Экс-депутат Рады Кива высказал уверенность в том, что Зеленский повторит судьбу Саакашвили и скоро тоже окажется в тюрьме

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива высказал уверенность в том, что украинский лидер Владимир Зеленский повторит судьбу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и скоро тоже окажется в тюрьме.

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