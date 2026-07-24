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Мировое обозрение

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США перенаправили 12 торговых судов в рамках блокады Ирана

США перенаправили 12 торговых судов в рамках блокады Ирана

Америка вновь закручивает гайки вокруг Ирана. Только что Центральное командование США (CENTCOM) отчиталось о дерзкой операции: 12 торговых судов были принудительно развёрнуты, а ещё одно — буквально выведено из строя.

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