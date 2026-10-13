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Царьград

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У 4-летнего Захара после химиотерапии развилась нейропатия

У 4-летнего Захара после химиотерапии развилась нейропатия

У четырёхлетнего Захара Пичугина из Азова после курса химиотерапии от острого лейкоза повреждены нервные окончания, из-за чего ему стало трудно передвигаться.

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