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Свежие комментарии

  • виктор климахин
    ЧЕРНОЖОПЫЕ   ШАКАЛЫ   ОБЪЯВИЛИ  НАМ   ВОЙНУ  ПРЕДАТЕЛЬСКУЮ   ИЗ  ПОТЕШКА     только   убивать   черножопых   шакалов ...В Казани мигрант ...
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    Коммунисты они такие. Вчера коммунисты, сегодня монархисты, завтра ещё какие исты.Опять силовым пут...

Убивать людей. Всё равно каких: Раскрыт заказ, который озвучили террористам из Крокуса

Убивать людей. Всё равно каких: Раскрыт заказ, который озвучили террористам из Крокуса

Самые пугающие версии экспертов опрошенных Царьградом после трагедии в "Крокус сити холле", подтверждают сами террористы.

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Комментарии
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Валентина БогдановаШирочкина
Предатели, за мзду выдающие паспорта сыновьям горных аулов, даже не говорящим по-​русски, должны быть выявлены и преданы суду. Диаспоры должны быть ликвидированы, как ОПГ. Террористические ячейки под видом молельных домов должны быть уничтожены. ВОТ ТОЛЬКО ТАК  НАДО СДЕЛАТЬ....И НЕМЕДЛЕННО..!!!!!!
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4 час.
Александр Батт
Теперь представьте, что будет, если Россия не устоит перед Западом. Нам надо первыми разбомбить США. И весь мир сдазу успокоится.
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1 час.
виктор климахин
То   что   следы  ведут   в  англию   и  в  штаты   с  хохляндией    сомнений  нет   А  то  что   черножопые  басмачи   душманы   пошли   на  это   и  купились    за  таньгу  или   за  деньги   этого   стоило   ожидать   думая  что   им  сойдет   с  рук  как   в  европейских   странах    там   черножопых  оправдывают    и  отпускают   и  не  трогают    У  себя  дома   за  такое   весь   их  род  и  родню   убили    как   шакалов  и  ослов   поэтому  они   ведут  себя  у  нас  как  хотят   зная  что  им  все  сойдет  с рук  и  успеют  убежать   поджав  хвост  как  шакалы    Летом   черножопые  шакалы    уже  скупали   и  вооружались  огнестрелом   и  стреляли   в  полицейских   и  о  обетом   молчат   чиновники   Их   было   намного   больше   и  контролировали   и  участвовали  хохлы  вместе  черножопыми   поймали   тех  кого  сдали    как  собак  бешенных   Слабое   место   нащупали   теперь   черножопые   шакалы  будут   убивать   ради  забавы  и  развлечения   и   вести   себя  как  хозяева   в  чужой  стране   зная  что  им  все  простят   ЧТОБ   БОЛЬШЕ  НЕ  НЕ БЫЛО  ТАКОГО      НАДО  УБИВАТЬ  ЧЕРНОЖОПЫХ   ШАКАЛОВ   БАСМАЧЕЙ
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1 час.

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