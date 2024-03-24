виктор климахин

То что следы ведут в англию и в штаты с хохляндией сомнений нет А то что черножопые басмачи душманы пошли на это и купились за таньгу или за деньги этого стоило ожидать думая что им сойдет с рук как в европейских странах там черножопых оправдывают и отпускают и не трогают У себя дома за такое весь их род и родню убили как шакалов и ослов поэтому они ведут себя у нас как хотят зная что им все сойдет с рук и успеют убежать поджав хвост как шакалы Летом черножопые шакалы уже скупали и вооружались огнестрелом и стреляли в полицейских и о обетом молчат чиновники Их было намного больше и контролировали и участвовали хохлы вместе черножопыми поймали тех кого сдали как собак бешенных Слабое место нащупали теперь черножопые шакалы будут убивать ради забавы и развлечения и вести себя как хозяева в чужой стране зная что им все простят ЧТОБ БОЛЬШЕ НЕ НЕ БЫЛО ТАКОГО НАДО УБИВАТЬ ЧЕРНОЖОПЫХ ШАКАЛОВ БАСМАЧЕЙ