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Соцопрос: Зеленскому не доверяют, стремление к переговорам с Россией растет

Соцопрос: Зеленскому не доверяют, стремление к переговорам с Россией растет

30% респондентов сегодня выступают за переговорный процесс.По данным украинских социологических исследований, наблюдается рост числа граждан, готовых к компромиссам с Россией, в то время как рейтинг президента Владимира Зеленского снижается.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Хотелось бы плюнуть в глаза этим ,сначала 75% ,которые за него проголосовали ,аи теперь и 56% ,которые не хотят окончания этой свистопляски ,рискну предположить ,что эти 56% съебались из страны и сидят за границей!
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