Соцопрос: Зеленскому не доверяют, стремление к переговорам с Россией растет

30% респондентов сегодня выступают за переговорный процесс.По данным украинских социологических исследований, наблюдается рост числа граждан, готовых к компромиссам с Россией, в то время как рейтинг президента Владимира Зеленского снижается.
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