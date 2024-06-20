Соцопрос: Зеленскому не доверяют, стремление к переговорам с Россией растет

Ю

Юрий Зубрин

Хотелось бы плюнуть в глаза этим ,сначала 75% ,которые за него проголосовали ,аи теперь и 56% ,которые не хотят окончания этой свистопляски ,рискну предположить ,что эти 56% съебались из страны и сидят за границей!