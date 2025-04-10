Врач назвала основные правила для быстрого засыпания

Крепкий и здоровый сон — основа хорошего самочувствия и продуктивности. Однако современный образ жизни, с избытком стресса и постоянным использованием гаджетов, часто провоцирует проблемы с засыпанием или нарушает качество сна.
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