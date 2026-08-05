Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В Одессе - новый этап ликвидации военных, сотрудников СБУ и полицейских. Убийства один за другим

В Одессе - новый этап ликвидации военных, сотрудников СБУ и полицейских. Убийства один за другим

В Одессе - новый этап ликвидации военных, сотрудников СБУ и полицейских. Убийства один за Коллаж Царьграда В Одессе зафиксирована серия взрывов автомобилей, жертвами которых стали представители силовых структур.

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