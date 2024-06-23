Претензии Японии по поводу Курильских островов безосновательны

Китайские СМИ весьма дотошны и щепетильны в вопросах международных отношений. Особенный интерес - что важно и очевидно - вызывают новости, связанные с внешнеполитическими отношениями России и ее партнеров, как действующих, так и бывших.
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