Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В России начался весенний призыв 2024 года на военную службу

В России начался весенний призыв 2024 года на военную службу

В России начался весенний призыв 2024 года на военную службу, сообщает Минобороны России. Он будет проходить во всех субъектах РФ, кроме 53 муниципальных образований отдельных районов Крайнего Севера и местностей, которые к ним приравнены.

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