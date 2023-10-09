Американский сенатор Грэм потребовал бомбить Иран в случае дальнейшей агрессии против Израиля

Американский сенатор Линдси Грэм потребовал бомбить Иран после нападения ХАМАСа на Израиль. Он призвал «скоординировать усилия» США и Израиля, чтобы вывести страну из нефтяного бизнеса, уничтожив ее нефтеперерабатывающие заводы, о чем написал в своем аккаунте в соцсети Х.
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