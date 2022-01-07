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ЦСКА давал 10 млн евро за Кюизанса, но он выбрал «Венецию». «Бавария» получила лишь 4,5 млн евро

Стали известны подробности перехода полузащитника Микаэля Кюизанса из «Баварии» в «Венецию». Мюнхенский клуб хотел продать игрока в ЦСКА, так как российский клуб предлагал за француза около 10 млн евро.

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