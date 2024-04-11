Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба хочет получить от партнеров дополнительные простаивающие батареи ПВО Patriot и больше не будет просить вежливо.
Украина больше не просит, а требует от Запада Patriot
Комментарии
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Eduard
На каком основании требует?Что появилась империя"Сбой 404" вместо США?
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9 час.
Eduard
Заигрались в наглость.Украина обычная страна,чье население придурки жадные,что их и губит!
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9 час.
Eduard
Зкаметьте,не хочет купить,а требует на халяву.Мол пожертвуйте своей обороной,но Украинской хунте даром подарите,мол Байден!
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9 час.
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