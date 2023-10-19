Зеркала авто – самые похищаемые запчасти в этом году

Наибольшим спросом у злоумышленников в этом году пользуются боковые автомобильные зеркала. В январе-сентябре на долю хищений зеркальных элементов пришлось 30% страховых случаев в сегменте автокаско, связанных с кражей запчастей, сообщили специалисты страховой компании «Согласие».