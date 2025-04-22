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Скипидарные надежды Японской империи

Скипидарные надежды Японской империи

Речь в этой статье пойдет о довольно забавном военно-хозяйственном эпизоде конца Второй мировой войны, когда в Японии была запущена и практически реализована весьма масштабная программа производства авиационного бензина из скипидара, получаемого перегонкой сосновых корней.

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Комментарии
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Владимир Самборский
Неплохая идея для более полного использования древесных отходов! Здесь и большая экономия с нефтью получается. Мое мнение - у нас это не приживется: ресурсов в избытке и это особо никого не заинтересует... А зря!
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