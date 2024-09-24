В Барнауле карьерный рост приводит женщин к разводу чаще, чем мужчин

При этом женщины чаще себя называют инициаторами развода В Барнауле после повышения на работе женщины-руководители разводятся чаще, чем управленцы-мужчины, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
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