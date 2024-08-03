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Приколисты

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Свежие комментарии

  • HotRS
    С нетерпением жду рассказа о походе за туалетной бумагой. Должно быть не менее увлекательное чтиво. Главное, надо спр...Вкуснейший суп
  • valentina sergeeva
    Суп, похоже, такой же, как и рассказ.Вкуснейший суп
  • Элеонора Коган
    Хороший супчик!!!!Вкуснейший суп

БАБКА ГАЛЯ

БАБКА ГАЛЯ

Мать встретила Татьяну на крыльце: — Тань, бабка-то умирает. Уже не узнаёт никого и не разговаривает.

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