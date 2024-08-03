Мать встретила Татьяну на крыльце: — Тань, бабка-то умирает. Уже не узнаёт никого и не разговаривает.
БАБКА ГАЛЯ
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Мать встретила Татьяну на крыльце: — Тань, бабка-то умирает. Уже не узнаёт никого и не разговаривает.
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