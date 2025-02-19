Развитие туризма в Мангистау: новый аэропорт в Кендерли построят в 2025 году

Об этом в ходе заседания правительства сообщил премьер-министр Олжас Бектенов, передает inAktau.kz. По словам премьер-министра Олжаса Бектенова, строительство новых аэропортов в курортных зонах Кендерли, Зайсан и Катон-Карагай планируется завершить в текущем году.